Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çorum'un Kargı ilçesinde bir genç arabasıyla ırmağa uçtu. Aracıyla birlikte suya gömülen genç kurtarılamadı.

Edinilen bilgilere Kargı'da direksiyon hakimiyetini kaybeden Ferhat Civelek, aracıyla ırmağa uçtu. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Irmağa düşen aracın içinde boğularak hayatını kaybettiği tespit edilen genç, ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarılarak otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Gencin cenazesi bugün Kargı'nın Abdullah köyünde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.