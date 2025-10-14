Tüvtürk istasyonlarında araç muayenesi yaptıran bir vatandaş, kredi kartı ile ödeme yapıldığında 200 TL komisyon kesildiğini öne sürdü.
"KREDİ KARTI İLE ÖDEME YAPMAYIN"
Sosyal medyada paylaştığı videoda duruma tepki gösteren vatandaş, "Bunlara vereceğiniz 200 lirayı gidin bir öğrenciye verin. Kendinizi sömürtmeyin. Nakit para getirin, kredi kartı ile ödeme yapmayın" ifadelerini kullandı.
"VATANDAŞTAN HAKSIZ ÜCRET ALINIYOR"
Vatandaşın sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı da "Komisyon adı altında vatandaştan haksız ücret alınıyor" yorumlarında bulundu.
Kaynak: Haberler.com