TFF 2. Lig ekibi Adana 01 FK'de yönetim, maddi yetersizlikler nedeniyle ligden çekileceklerini duyurdu. Yapılan açıklamada, ''Lig öncesi kapısını çalmadığımız yer kalmadı. Herkesten söz aldık ama hiçbir somut destek göremedik. Artık nefesimiz tükendi, kulüp kendi imkânlarıyla ayakta kalmaya çalışıyor'' dedi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Adana 01 Futbol Kulübü, maddi yetersizlikler nedeniyle tarihinin en sıkıntılı günlerini yaşıyor.

''ARTIK NEFESİMİZ TÜKENDİ''

Adana 01 FK yönetimi, şehrin kendilerini yalnız bıraktığını dile getirerek, ''Lig öncesi kapısını çalmadığımız yer kalmadı. Herkesten söz aldık ama hiçbir somut destek göremedik. Artık nefesimiz tükendi, kulüp kendi imkânlarıyla ayakta kalmaya çalışıyor.'' dedi.

''MUĞLA MAÇINA KADAR DESTEK GELMEZ ÇEKİLECEĞİZ''

Sıradaki lig maçı olan Muğlaspor maçına kadar destek bulamadıkları takdirde ligden çekileceklerini açıklayan yönetim ekibi, ''Muğla maçına kadar gerekli desteği bulamazsak, ligden çekilmek zorunda kalacağız. Oyuncularımız ve teknik ekibimiz büyük fedakârlıkla görev yapıyor ama artık dayanacak gücümüz kalmadı.'' sözlerini sarf etti.