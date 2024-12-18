Çorum'da hakkında yakalama kararı bulunan 19 şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan ve kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslara yönelik 9-16 Aralık tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde, 19 şahıs yakalandı.

Öte yandan, haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 4 vatandaş da ekipler tarafından bulundu.

Kayıp olan 1 kadın şahsın arama çalışmalarının da devam ettiği öğrenildi.