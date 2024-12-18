Eğitim İş Sendikası Çorum Şubesi'nin işyeri temsilcilerine yönelik düzenlediği eğitim programı tamamlandı.

Cumartesi günü 09.00-17.00 saatleri arasında Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilen eğitim programına konuşmacı olarak, İstanbul 6 Nolu Şube Başkanı Önder Yılmaz, Ordu Şube Başkanı Hikmet Pala ile Çorum 3. Dönem Özlük-Hukuk ve TİS Sekreteri Saim Erdoğan katıldı.

Eğitim İş Çorum Şube Başkanı Tuba Üreyen eğitim programının açılışında yaptığı konuşmada Türkiye’nin, dünyada, sendikal hakların en yoğun biçimde ihlal edildiği ülkeler arasında olduğunu belirterek, “Demokrasinin en önemli ölçütü, emekçilerin hakları için özgürce örgütlenebilmeleri, kendi geleceklerine ait kararları alabilmeleridir. Sendikasız demokrasi; grevsiz ve toplu sözleşmesiz sendika olmaz.

Bir sendikanın başarısının ne üye sayısı ile ne de sahte yetkilerle ölçüleceğine inanıyoruz. Her yıl hatır gönül ile yetki kandırmacasıyla kaydedilen üyeler ile de ölçülemez. Hele hele İktidara yandaşlık ederek makam mevki vaatleri ve sınav tehditleri ile üye yazıp kendini yetkili ilan ettirmekle hiç ölçülemez. Bize göre sendikalar her zaman iktidarlara muhalif örgütler olmak zorundadır. Çünkü her gelen iktidardan yeni kazanımlar, daha yüksek ücretler talep etmek bunu elde etmek için mücadele vermek zorundadır. Son yılarda sendikal mücadele ile elde edilen kazanımlarımız etkili sendikacılığın en güzel örnekleridir. Aklı ve bilimi önceleyerek ve aklımızı ortaklaştırarak yeni kazanımlar elde etmek için elimizden gelen her türlü mücadeleyi siz değerli üyelerimiz ile birlik örmeye çalışacağız” dedi.

Türkiye’de AKP’nin iktidarda olduğu 22 yıl emekçiler açısından en büyük hak kayıplarının yaşandığı dönem olarak tarihe geçtiğini dile getiren Tuba Üreyen, “Ülkenin en değerli ve stratejik kaynakları özelleştirmeler yoluyla uluslararası ve yerli sermayeye peşkeş çekilmiştir. Esnek ve güvencesiz çalışma, taşeronlaştırma uygulamaları hızla yaygınlaşıp, kitlesel işten çıkarmalar sürerken, düşük ücret ve maaş artışlarının dayatıldığı, emeğe yönelik saldırıların çok yönlü olarak hayata geçirildiği bir süreç yaşanmıştır. Unutmayalım ki “özgürlük ve başarı bunları savunma cesareti olanların hakkıdır” Hayat hiçbir zaman itaat edenlerin olmamıştır, mücadele edenler her zaman kazanamayabilir ama kazananlar sadece mücadele edenlerdir.

Eğitim İş olarak, sınıf bilinciyle emeğimize, ulus bilinciyle vatanımıza, yurttaş bilinciyle Cumhuriyetimize her ne pahasına olursa olsun sahip çıkmaya devam edeceğiz. Örgütlenme toplum için önemli olduğu kadar bir gerekliliktir de. Örgüt kültürünü iyi tanımak ve tek bir ses olarak hareket etmek için böyle bir eğitime ihtiyaç duyduk. Kıymetli dostlarımız: İstanbul 6 Nolu Şube Başkanı Önder Yılmaz, Ordu Şube Başkanı Hikmet Pala ve Çorum Şube 3. Dönem Özlük, Hukuk ve Tis Sekreteri Saim Erdoğan, bu eğitimin gerçekleşmesinde desteklerini esirgemediler. Çorum Şube adına teşekkürlerimi sunuyor ve sözü onlara bırakıyorum” ifadelerini kullandı.

