Çorum'da polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamada, haklarında arama kararı bulunan 2 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 25 Temmuz-01 Ağustos tarihlerinde yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde, 4 bin 754şahsın GBT kontrolü yapıldı.

Şehir merkezinde 111 adet sabit-seyir halinde ve umuma açık yerler üzerinde uygulama yapılıp, uygulamalarda 27 kahvehane/kıraathane, 24 kafe, 22 çay ocağı, 10 oyun salonu ve 12 otopark kontrolü yapıldı.

Uygulama kapsamında 2 aranan şahıs yakalandı.

Ayrıca 9 adet ateşli silah( 6 tabanca, 3 tüfek), 3 adet kesici-delici alet, 4 adet şarjör, 91 adet fişek, 0.35 gram esrar, 1 adet payp ele geçirildi.

2 bin 427 araç kontrol edilirken, 3 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.