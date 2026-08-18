Türk Kızılayı Çorum Şubesi, yaz aylarında gönüllü kan bağışının sürekliliğini desteklemek ve yıl boyunca kan bağışı farkındalığını sürdürülebilir kılmak amacıyla hayata geçirdiği “Mahallenin Gücü İyilikte Büyür” projesiyle önemli bir başarıya imza attı.

Proje ile aynı sokağı ve aynı değerleri paylaşan mahalle sakinleri, komşuluk bağlarını gönüllü ve düzenli kan bağışıyla daha da güçlendirerek dayanışmayı hayat kurtaran bir iyilik hareketine dönüştürüyor.

Mahalle muhtarlıkları ve Türk Kızılay Kan Bağışı Merkezleri iş birliği ile yürütülen proje kapsamında Çorum’da 8 mahallede toplam 413 ünite kan toplandı.

EN FAZLA BAĞIŞI ÜÇTUTLAR MAHALLESİ YAPTI

Şu ana kadar mahalle olarak en fazla kan bağışı Üçtutlar Mahallesi’nde toplandı.

Üçtutlar Mahallesi’nde toplam 83 ünite kan toplanırken, en az kan bağışı ise Bahçelievler Mahallesi’nde yapıldı.

EN AZ KAN BAĞIŞI BAHÇELİEVLER’DEN

Bahçelievler Mahallesi’nde sadece 17 ünite kan bağışı gerçekleştirildi.

Proje kapsamında mahallelerde toplanan kan ünitesi ise şu şekilde; “Üçtutlar Mahalesi’nde 83, Yeniyol Mahallesi’nde 76, Çepni Mahallesi’nde 68, Ulukavak Mahallesi’nde 46, Buharaevler’de 44, Karakeçili Mahallesi’nde 36, Kale Mahallesi’nde 43 ve Bahçelievler Mahallesi’nde 17”

Kan bağışı kampanyası diğer mahallelerde de devam edecek.

SIRA GÜLABİBEY MAHALLESİ’NDE

Bu kapsamda Çorum Kızılay Kan Bağışı Merkezi ekipleri 21 Ağustos Cuma günü Gülabibey Mahallesi’nde kan bağışı kampanyası düzenleyecek.

Rüstem Eren Parkı’nda gerçekleştirilecek etkinliğe tüm Gülabibey Mahallesi sakinleri davet edildi.

Kan bağışçılarını ayrıca sürpriz hediyeler bekliyor.

KAN BAĞIŞI YAPANLARA DİGİTAL TERMOS HEDİYE

Kan bağışı yapanlara Kızılay Çorum Şubesi tarafından digital termos hediye edilecek.

Türk Kızılay Çorum Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Senem Biçer, Kızılay Çorum Şubesi olarak kan bağışı konusunda iki projeden çok verim aldıklarını söyledi.

Bunlardan birincisinin “Mahallenin Gücü İyilikte Büyür” projesi olduğunu aktaran Biçer, yaz aylarında stoklar çok ciddi düşüş yaşandığını bu yüzden bu tür projelerle kan stoklayabildiklerini ifade etti.

Biçer, proje ile mahalle sakinlerinin iyilikte yarıştığını kaydetti.

Kızılay Çorum Şubesi olarak ayrıca Milli Eğitim Müdürlüğü ve Hitit Üniversitesi ile koordineli olarak okullarda da kan bağışı kampanyası yaptıklarını açıklayan Dr. Senem Biçer, okullarda öğrenciler yerine velilerden kan bağışı topladıklarını söyledi.

EN FAZLA KAN BAĞIŞI ADNAN MENDERES İLKOKULU’NDA TOPLANDI

Mahallelerin yanı sıra okulların da iyilikte yarıştığını belirten Biçer, okullarda kan bağışında yoğunluk yaşandığını hatta bazı okullarda kampanyanın iki gün sürdüğüne dikkat çekti.

Biçer, okullarda velisini, yakınlarını getiren öğrencilere ise madalya takdim ettiklerini belirtti.

Sadece ilkokul yada ortaokul değil, üniversite ve yurtlarda da kan bağışı topladıklarını belirten Biçer, 2025 yılında en fazla kan bağışı yapan okulun 163 ünite kan ile Adnan Menderes İlkokulu olduğunu aktardı.

Okullarda en fazla kan bağışından ikinci sırada ise 131 ünite kan ile İnönü Zaferi İlkokulu olduğunu dile getiren Biçer, üçüncü sırada ise 128 ünite kan ile Atatürk İlköğretim Okulu olduğunu ifade etti.

Biçer, okullarda kan bağışı kampanyasının süreceğini belirtti.

‘2025 YILINDA REKOR KIRDIK’

Kan bağışı sürkülasyonun sürekli olması gerektiğini de vurgu yapan Dr. Senem Biçer; “2025 yılında ilk defa 3 milyon üniteyi aştık. Rekor kırdık. Kızılay kendi rekorunu kırdı. Buradaki bu başarı aslında Kızılay'ın başarısı değil, aynı zamanda da bizim ülkemizdeki kan bağışçılarımızın başarısı.

‘HASTANELERİN YÜZDE 90 İHTİYACINI KARŞILAYABİLECEK DURUMDAYIZ’

Şu anda %90'ın üzerinde hastanelerin ihtiyacını karşılayabilecek duruma geldik ama kan maalesef ki hani alıp bir kerede bir edilebilen bir şey değil. Çünkü siz bir ünite kan bağışı yapıyorsunuz ama bir hastaya 10 ünite kan kullanılabiliyor. O yüzden de bizim bunu sürekli yapmamız gerekiyor. Bu sirkülasyonun devamlı olması gerekiyor.” şeklinde konuştu

‘ASKERLİK GİBİ BİR VATANDAŞIK GÖREVİ’

Kan bağışının askerlik gibi bir vatandaşlık görevi olduğunu hatırlatan Biçer; “Yazın sıcaklarda kan bağışı düşüyor, kışın çok soğuklarda düşüyor, Ramazan aylarında düşüyor. Bu, kan bağışı sayılarını düşmesin diye de bu projeler hayata geçiyor ki insanlar kan aramak zorunda kalmasın. Bu aslında hepimizin görevi. Ben hep söylüyorum askerlik gibi bu bizim vatandaşlık görevimiz.” diye konuştu