Arca Çorum FK’nın dün antrenman öncesinde düzenleneceği açıklanan basın toplantısına giden basın mensupları yaşanan yanlışlar üzerine toplantıya katılmadan tesislerden ayrıldılar.

Antrenman için tesislere giden basın mensupları 17.45’den önce tesise girişin yasak olduğu belirtildi ve gelenler tesis arka girişinde beklemeye başladı.

Bu arada kapıda görevli güvenlik görevlisi elinde ‘ziyaretçi kartları’ ile kulübeye geldi.

Ziyaretçi kartlarının kimlik verilerek alınacağını söylemesi üzerine o ana kadar toplantıyı izlemeye gelen basın mensupları aldıkları ortak karar ile toplantıya girmeme kararı alarak tesislerden ayrıldılar.

Olayın yönetim kurulu üyeleri tarafından duyulmasının ardından bir çoğu arayarak yaşananlardan dolayı özür dilediler ve gerekli düzenlemenin yapılacağını belirttiler.