Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü YPG yandaşları tarafından Türk bayrağına hain bir saldırı gerçekleştirildi.

Saldırıya Çorumlu esnaflar da tepkisiz kalmadı.

Olayın ardından harekete geçen Çorum Dikici ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık, esnafa Türk bayrağı dağıttı.

Arasta esnafı da işyerlerini Türk bayraklarıyla donatarak hain saldırıyı kınadı.

Esnaf, işyerlerine astıkları bayraklarla yalnızca saldırıya tepki göstermekle kalmadı; aynı zamanda Türk bayrağına olan saygılarını, sevgilerini ve sarsılmaz bağlılıklarını da ortaya koydu.

Kırmızı beyaza bürünen Arasta, milli birlik ve beraberliğin güçlü bir simgesi haline geldi.

Başkan Palabıyık’ın öncülüğünde gerçekleşen bu anlamlı hareket, “Bayrak namustur” anlayışının Çorum esnafının yüreğinde ne denli derin bir karşılığı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.