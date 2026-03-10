Çorum Belediyesi, toplu ulaşımda vatandaşların işlemlerini daha hızlı ve pratik şekilde yapabilmesi amacıyla şehir genelinde kurduğu kiosk sistemini genişletmeye devam ediyor.

Belediye tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, toplu ulaşım kartlarına nakit para ile bakiye yükleme imkânı sunan kiosk cihazlarının sayısı artırıldı.

Yeni kurulan cihazlarla birlikte şehir genelindeki kiosk sayısı 13’e yükseldi.

Vatandaşlar bu kiosklardan günün istedikleri saatinde toplu ulaşım kartlarına kolaylıkla bakiye yükleyebiliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2024 yılından bugüne kadar kiosk cihazlarında toplam 1 milyon 348 bin 765 işlem gerçekleştirildiği belirtilirken, sistemin hem vatandaşlara zaman kazandırdığı hem de yükleme noktalarındaki yoğunluğu önemli ölçüde azalttığı ifade edildi.

Açıklamada, kiosk cihazlarının şehir genelinde birçok noktaya yerleştirildiği belirtilerek şu bilgilere yer verildi:

“Gazi Caddesi Valilik Durağı, İnönü Caddesi Kubbeli Cami Durağı, İnönü Caddesi Orman İşletme Müdürlüğü Durağı, Cemilbey Caddesi Göğüs Hastanesi Durağı, Recep Tayyip Erdoğan Caddesi Merkez Durak, Gazi Caddesi Meslek Yüksekokulu Durağı, Ata Caddesi Kafkasevler Camii Durağı, Cemilbey Caddesi Kuruköprü Bağcılar Durağı, Osmancık Caddesi İkizler Benzinlik karşısı durağı, Eşref Hoca Caddesi Kerebi Gazi Yurt Durağı ve Buharaevler Mahallesi Kadın Kültür Merkezi Durağı ve Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde ve arka tarafında iki adet kiosk cihazı yer almaktadır.”

Açıklamada ayrıca vatandaşların toplu ulaşım hizmetlerinden daha rahat yararlanabilmesi için kiosk ağının ilerleyen süreçte genişletilmesinin planlandığı da kaydedildi.