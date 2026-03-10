Çorum'da bir grup arkadaşın kurduğu Filistin Atölyesi adlı topluluk Türkiye'ye örnek oldu. Gönüllülerin çabasıyla Çorum, filmin en çok izlendiği kent oldu.

ORTAK VİCDANI AYAĞA KALDIRDILAR

‘Filistin için ne yapabiliriz’ sorusuyla harekete geçen Filistin Atölyesi üyeleri, Çorumluları Hint Recep’in hikâyesiyle buluşturdular. Basit ama etkili bir girişimle ortak vicdanı ayağa kaldırdılar.

Soykırımcı İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırılarının en küçük kurbanlarından biri olan ve 355 kurşunun isabet ettiği araçta şehit edilen 6 yaşındaki kız çocuğu Hind Receb'in acı hikâyesi beyaz perdeye taşınmıştı.

GİRİŞİM ULUSAL BASININ DİKKATİNİ ÇEKTİ

Türkiye’de Hind Recep’in Sesi filminin en çok izlendiği şehir Çorum oldu. Filistin Atölyesi, büyük bütçeli kuruluşların yapamadığını kendi imkânlarıyla yaptı.

Girişim ulusal basının da dikkatini çekti. Çalışma TRT Haber’de yer alırken, Yeni Şafak gazetesi de Filistin Atölyesi’nin faaliyetlerini haberleştirdi.

TRT Haber’e konuşan Filistin Atölyesi üyeleri, girişimin nasıl ortaya çıktığını anlattılar.

“FİLİSTİN İÇİN NE YAPABİLİRİZ?” SORUSUYLA YOLA ÇIKTILAR

Filistin Atölyesi üyesi Prof. Dr. Metin Uçar, filmin Çorum’da gösterime girdiğini sonradan öğrendiklerini belirterek, sinema şirketiyle görüşme yaptıklarını söyledi.

Uçar, 30 kişilik grupların bir araya gelmesi halinde özel seanslar açılabileceği konusunda anlaşma sağladıklarını ifade etti.

İnsanlara daha fazla ulaşmanın yollarını aradıklarını dile getiren Uçar, hızlı hareket edebilecekleri ve katılımcıların fikirlerini doğrudan hayata geçirebileceği hiyerarşik olmayan bir oluşuma ihtiyaç duyduklarını fark ettiklerini kaydetti.

Filistin Atölyesi üyesi Murat Erdem ise amaçlarının filmi yalnızca finansman sağlayarak izletmek olmadığını belirtti.

Erdem, ailelerin, işverenlerin çalışanlarıyla ve öğrencilerin arkadaşlarıyla birlikte sinemaya gelmesini teşvik etmeye çalıştıklarını söyledi.

Filistin Atölyesi’nin faaliyetleri ve duyuruları @FilistinAtolyesi Instagram hesabından da takip edilebiliyor.