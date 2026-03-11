AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yakup Alar ile MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, birlikte verdikleri fotoğrafla birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Av. Yakup Alar, Cumhur İttifakı’nın devletin bekası ve milletin birliği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, “Cumhur İttifakı, devletimizin bekasının, milletimizin birlik ve dirliğinin en sağlam güvencesidir. Türkiye’nin en büyük şansı Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhur İttifakı’dır.” dedi.

Yakup Alar, mesajında şunları söyledi:

"Cumhur İttifakı’mız, “Türkiye Yüzyılı” hedeflerimize ulaşmak için bir ve bütün olarak yoluna kararlılıkla devam etmektedir. Ülkemizin etrafında oluşturulmak istenen kaos senaryolarına karşı en güçlü ve stratejik cevabımız Cumhur İttifakı’nın ortaya koyduğu siyasi iradedir. Cumhuriyetimizi koruyarak, demokrasimizi güçlendirerek ve iç bünyemizi sağlam tutarak geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz. “Tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak” ilkemizi en yüksek noktada tutuyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bilge lider Sayın Devlet Bahçeli’nin kararlı ve dirayetli duruşu ile hedeflerimize ilerliyoruz. Aziz milletimizin duası ve desteği en büyük gücümüzdür.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve bilge lider Sayın Devlet Bahçeli'nin kararlı ve dirayetli duruşu ile hedeflerimize ilerliyoruz. Aziz milletimizin duası ve desteği en büyük gücümüzdür.

MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ise fotoğraf sonrası yaptığı açıklamada Cumhur İttifakı’nın “millet aklı” çerçevesinde hareket ettiğini vurguladı.

Çıplak, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli beyefendinin, Cumhur İttifakı’nın ‘millet aklı’ çerçevesinde ortaya koydukları hassasiyet doğrultusunda; bizler de yerelde Cumhur İttifakı ortağımız ile şehrimize hizmet etme noktasında karşılıklı diyalog ve istişarelerle yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.