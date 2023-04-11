HARUN AKKAYA

Çorum Belediyesi tarafından Çöplü Arastası’nda başlatılan restorasyon çalışmaları hızla devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında Arasta’nın elektrik altyapısı da baştan aşağıya yenilenirken, elektrik hatlarının yer altına alınması nedeniyle belirli aralıklarla box pano denilen mini elektrik trafoları da yerleştiriliyor.

Genellikle dükkanları engellemeyecek şekilde yerleştirilen bu panolardan bir tanesinin dükkanın hemen önüne yerleştirildiğini kaydeden Dursun Kaynar, duruma tepki gösterdi.

Hamit Cami karşısında bulunan dükkanının hemen önüne elektrik panosu monte edildiğini belirten Dursun Kaynar, “Panonun dükkanımın önüne konulmaması için talebimi yetkililere ilettim ancak bir sonuç alamadım. Panonun dükkanımın önüne değil de daha uygun bir yere yerleştirilmesini istiyorum” dedi.