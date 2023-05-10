FATİH BATTAR

İkinci etap sağlıklaştırma projesinin devam ettiği tarihi arastada altyapı çalışmaları tamamlandı.

Çorum Kent Meydanı projesi ve tarihi kültür yolu projelerinin bir ayağı olan Çöplü Arastası’nda cephe sağlıklaştırma çalışmalarının ikinci etabı devam ederken, kanalizasyon ve su hatlarının değiştirildiği arasta doğalgaza kavuştu, elektrik hatları da yer altına alındı.

Çlaışmalar kapsamında Hamit Cami’nin olduğu ana sokak asfaltlanırken, ara sokaklara beton dökülerek Arnavut kaldırımı döşenecek.

Arasta’da altyapı çalışmalarının sona erdiğini sosyal medya hesabından duyuran Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Arastayı tarihi görünümüne kavuşturmanın heyecanı içerisindeyiz. Çalışmalar tamamlandığında şehrin kalbi ortaya çıkmış olacak.” dedi.