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Ahlatcı Çorum FK’da yarın oynanacak Bandırmaspor maçı öncesinde Sadık Arda Yılmaztürk şoku. Genç futbolcunun sakatlığı nedeni ile iki hafta forma giyemeyeceği açıklandı.

Sezon başında Karacabey Belediyespor’dan kırmızı siyahlı takıma transfer olan ilk yedi haftada beş maçta forma giyen Sadık Arda Yılmaztürk önceki gün yapılan antrenmanda arka adalesinde sertleşmeden dolayı antrenmanı yarıda bıraktı.

Yapılan inceleme sonunda Arda Yılmaztürk’ün iki hafta takımdan ayrı kalacağı açıklandı. Yarın oynanacak bandırmaspor maçında forma giyemeyecek olan Arda Yılmaztürk’ün milli takım arasının ardından Eyüpspor ile oynanacak maçta forma giymesi bekleniyor.

Ahlatcı Çorum FK’da Berkay Can’ın ardından Arda Yılmaztürk’de sakatlandı ve iki futbolcuda Bodrumspor maçı kadrosunda yer almayacak.