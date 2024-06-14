Çorum Belediyesi ve ÇESOB yönetiminin aldığı kararla bu bayram Arife Duası programı tüm esnaf odalarının katılımıyla tek yerde ortaklaşa gerçekleşecek.

Çorum Belediyesi- ÇESOB işbirliğinde düzenlenecek olan Arife Duası, 15 Haziran Cumartesi günü (arife günü) ikindi namazından sonra saat 17.00’de Ulu Cami yanındaki Tarihi Kent Meydanı’nda yapılacak.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, birlik ve beraberliğimizin ortaya konacağı ve ahilik geleneğinin yaşatılacağı Arife Duası’na bütün Çorum halkını davet etti.