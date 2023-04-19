Çorum’da Ramazan Bayramı nedeniyle arefe günü üç pazar yeri yarın açık olacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, Ramazan Bayramı münasebetiyle Perşembe günü üç pazar alanının kurulacağını söyledi.

Arafe gününe denk gelen Perşembe günü Cumartesi Pazarı, Cuma Pazarı ve Perşembe Pazarı’nın açık olacağını duyuran Erdoğan, vatandaşların alışverişlerini bayram öncesi yapması için bu kolaylığı sağladıklarını belirterek, şimdiden tüm Çorum halkının, esnafların ve oda üyelerinin mübarek Ramazan Bayramı’nı kutladı.