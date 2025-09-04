Yeni sezonda Çorum’u Kadınlar 2. Voleybol Ligi’nde temsil edecek olan Arena Spor Kulübü, sezonu törenle açtı.

Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen açılış törenine Kulüp Başkanı Mesut Kuşgöz, ana sponsor Bahçeşehir Koleji Kurucu Müdürü Kazım Alpoğlu, Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ferhat Arıcı, Arena Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri, antrenörler, sporcular ve çok sayıda davetli katıldı.

Protokol üyeleri törende yaptıkları konuşmalarda Arena Spor Kulübü’ne yeni sezonda başarı dileklerinde bulundu. Açılış kokteylinin ardından sahaya çıkan sultanlar izleyicilere özel bir gösteri maçı sundu.

Etkinlik, sezonun ilk antrenmanıyla sona erdi.

Yeni sezon açılış töreninde bir konuşma yapan Arena Spor Kulübü Başkanı Mesut Kuşgöz, yeni sezonda Play-Off’u hedeflediklerini söyledi.

Bahçeşehir Koleji’nin kendilerine sponsor olması ile birlikte sezona daha güçlü gireceklerini ifade eden Kuşgöz, “Hedefimiz ligde Play-Off oynamak. Bunu başaracak güce de sahibiz. İyi bir teknik ekibimiz var. Kaliteli bir oyuncu grubumuz var. İlerleyen süreçte takviyelerimizde olacaktır. Yeni sezon kulübümüze hayırlı olsun” dedi. Kuşgöz konuşmasının sonunda açılışa gelen tüm davetlilere teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

Arena Spor Kulübü’nün açılış törenine katılan ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, yeni dönemde göreve seçilmesi halinde Arena Spor Kulübü’nün bir deplasman yemeğini karşılayacağının sözünü verdi.

Konuşmasına protokol üyelerini selamlayarak başlayan Başkan Arıcı, Arena Spor Kulübü’ne yeni sezonda başarılar diledi. ASKF olarak ellerinden gelen desteği vereceğini de ifade eden Arıcı, “Kulübümüzün deplasmanda oynayacağı bir maçın yemeğini ASKF olarak biz karşılayacağız. Buradan Voleybol İl Temsilcisi Mahmut Uysal’a da sesleniyorum. Kulüplere destek olmak noktasında Uysal’ın da bir deplasman yemeğini karşılamasını bekliyorum” ifadelerine yer verdi.

Arena Spor Kulübü’nün ana sponsoru Bahçeşehir Koleji’nin Kurucu Müdürü Kazım Alpoğlu, Arena Spor Kulübü ile uzun bir yol yürüyeceklerini söyledi.

Arena Spor Kulübü’ne sponsor oldukları için mutlu olduklarını ifade eden Alpoğlu, “Mesut Kuşgöz başkanımla uzun bir yol yürüyeceğiz. Bende uzun süre spor kulüplerinde yöneticilik yaptım. İşlerin çok kolay olmadığını biliyorum. O yüzden Mesut başkanımıza Bahçeşehir Koleji olarak destek olduk. Bu yolu beraber yürüyeceğiz. Kulübümüze ve sporcularımıza yeni sezonun hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.