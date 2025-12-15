Kadınlar Voleybol 2. liginde temsilcimiz Çorum Arenaspor grupta üst sıralara oynayan rakibi Beşikdüzüspor’u nefes kesen bir mücadele sonunda 3-2 yenerek haftayı galibiyet ile tamamladı.

Atatürk Spor Salonunda oynanan maçın özellikle üçüncü ve beşinci setleri çok zorlu mücadeleye sahne oldu. Maça iyi başlayan Beşikdüzüspor takımı ilk seti 25-20 alarak 1-0 öne geçti. İkinci sette ise temsilcimiz Arenaspor çok etkili oyunu ile rakibinin direncini erken kırdı ve bu seti 25-18’lik skorla alarak 1-1 beraberliği yakaladı.

Üçüncü set ise beş kez uzatmaya gitti. Karşılıklı sayılarla geçen bu seti final bölümünde üst üste bulduğu iki sayı ile 30-28 kazanan Arenaspor maçta 2-1 üstünlüğü yakaladı. Dördüncü sette ise Beşikdüzü takımı iyi başladığı maçı aynı tempo ile sürdürdü ve 25-16’lık skorla alarak skoru 2-2 yaptı ve maçı final setine taşıdı.

Final setinde de heyecan devam etti. İki kez uzatmaya giden bu seti Arenaspor 17-15 kazanarak maçtan 3-2 galip ayrılarak haftayı iki puanla tamamladı. 2 saat 30 dakika süren bu maç sonunda Arenaspor yedinci galibiyetini alırken Beşükdüzü tkakımı ise 9 galibiyette kaldı.