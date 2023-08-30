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2012 yılından bu yana Çorum’da faaliyet gösteren ARGESİM Makine, Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG'u bünyesine kazandırdı.

TOGG’u bünyelerine kazandırmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını belirten Argesim Makine Genel Müdürü İlhan Bora Serin, “Araç çok güzel ve konforlu. Türkiye’nin otomobili olarak adlandırılan bu aracın kısa sürede dünyanın otomobili olmasını diliyoruz. İnşallah kısa zamanda batarya, motor gibi parçaları da ülkemizde üretilmeye başlar ve araç daha güçlü ve ileri seviyelere ulaşır” dedi.

Daha önce TEKNOKENT yerleşkesinde hizmet veren, 2021 yılında ise Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni fabrikasına taşınan Argesim Makine, Türkiye’de daha önce üretimi olmayan sensörlerin üretilebilmesi için genç ve dinamik mühendis kadrosuyla çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

AR-GE faaliyetlerinin geri dönüşünün uzun süre alması ve mali yükü nedeniyle bir süre Türk ürünlerinin yurt dışı pazarlarda distribütörlüklerini üstlendiklerini ve bu süreçte fason üretimler yaparak markalaşma yoluna gittiklerini ifade eden Serin, “2018 yılında TEKNOKENT yerleşkesine geçen firmamız AR-GE faaliyetlerine hız vermiştir. Bu çalışmalar ARGESİM’e ait uluslararası patentlerin doğmasını sağlamıştır” diye konuştu.

Satış stratejisi olarak dış pazarı hedeflediklerini ve bunda da başarılı olduklarını aktaran Serin, şunları söyledi: “Firmamız sahip olduğu PlugCo, Seven ve BallastCo markalarının uluslararası pazarda tanınırlığını her geçen yıl artırmaktadır. 2022 yılında ihracat gerçekleştirdiği ülke sayısı 93’e ulaşmıştır. 30’a yakın ülkeye düzenli ihracat gerçekleştirmekteyiz. Amerika’dan Çin’e, İsveç’ten Güney Afrika’ya ihracat yapıyoruz. Yüksek teknoloji alanında AR-GE faaliyetlerini sürdürerek ülkemizin sanayileşme hedeflerine hizmet etmeyi borç bilip bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Misyonumuz, genç mühendis kadromuzdan aldığımız güç ile, insanlık yararına, doğaya duyarlı akıllı teknolojiler üretmek. Vizyonumuz, yerelden aldığı değerlerle küresel ölçekte ileri teknolojik çözümler geliştirip daha yaşanabilir bir dünya için çalışmak.”