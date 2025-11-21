Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı son olarak RTÜK Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Hasan Davulcu’yu ziyaret ederek kendisine karikatür ve Arca Çorum FK forması hediye etti.

Ferhat Arıcı beraberinde Yönetim Kurulu üyesi ve Eforspor Kulübü Başkanı Osman Pehlivan ve Gençlerbirliği Oftaşspor Başkanı Ahmet Etçi ile birlikte Radyo Televizyon Üst Kurulu Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Hasan Davulcu’yu makamında ziyaret etti.

Daha önce Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı, Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurulu Genel Müdür Yardımcılığı ve Rehberlik ve Denetim Başkanlığı görevlerinde bulunan Hasan Davulcu geçtiğimiz yılda RTÜK üyesi olarak atanmıştı.

Ziyaret sırasında ASKF Başkanı Ferhat Arıcı amatör sporun içinden bir isim olan Hasan Davulcu’nun göreve başladığı ilk günden itibaren bilgi birikimi ve tevazusuyla örnek bir isim olduğunu belirterek yeni görevinde de başarılar diledi. Amatör spor camiası olarak iletişime, gençlere ve sportif gelişimlerine verdiği değerin ülkemiz ve medya ve spor alanında yapacağı katkılarla güç vereceğine yürekten inandığını belirten Arıcı kendisine hizmetleri için teşekkür etti.

RTÜK üyesi Hasan Davulcu ise Çorum ASKF Başkanı Ferhat Arıcı’ya amatör spora hizmetleri için teşekkür etti ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada gençlerin ve çocukların gelişimi için her türlü işbirliğini yaparak birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirterek ziyaretleri için teşekkür etti.