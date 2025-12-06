Hitit Kariyer Planlama Kulübü, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ile Fitness ve Bilek Güreşi İl Temsilciliği tarafından düzenlenen “Flexor Carpi Bilek Güreşi Turnuvası”, 4 Aralık 2025 tarihinde İkbalkent Kampüsü Tıp Fakültesi Spor Salonu’nda yapıldı.

Turnuva, üniversitenin çeşitli fakültelerinden öğrencilerin yoğun ilgisiyle renkli bir atmosfere sahne oldu.

Hitit Kariyer Planlama Kulübü Başkanı Rafet Kadir Yılmazer, Başkan Yardımcısı Muhammet Beytullah İlişki ve Turnuva Başkanı Yasin Barbaros’un koordinasyonunda başarıyla organize edildi.

Tıp Fakültesi başta olmak üzere birçok fakülteden öğrencinin mücadele ettiği turnuvada, salon heyecanlı ve enerjisi yüksek karşılaşmalara ev sahipliği yaptı.

Sağ kolda yapılan müsabakalarda 65-75 kiloda Hüseyin Umut Çiğdem birinci olurken, Ahmet Eren Tekin ikinci, 85-100 kiloda ise Umutcan Kor birinci, Ziyacan Garip ikinci, +100 kiloda ise Kemal Buğra Bolat birinci, Kadir Ef Kayar ise ikincilik kürsüsüne çıkan isim oldu.Sol kol 65-85 kiloda yapılan müsabakalarda ise Burak Soylan birinci, Galip Demirkol ikinci, M.Akif Ayan üçüncü, Nurlan Garayev dördüncü olarak tamamladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteklediği organizasyonun temel hedefinin sağlıklı yaşam bilincini artırmak, spor kültürünü yaygınlaştırmak, dayanıklılık, disiplin ve rekabet ruhunu öğrencilerde teşvik etmek olduğu belirtildi.Gün boyunca süren çekişmeli müsabakalar, izleyenlere adrenalin dolu anlar yaşattı. Sporcular, hem fakültelerini temsil ederek rekabet etti hem de sağlıklı yaşam farkındalığına katkı sundu. Üniversite spor kültürüne yeni bir soluk getirdi. Artan ilgiyle birlikte Flexor Carpi Bilek Güreşi Turnuvası’nın önümüzdeki yıllarda daha geniş kapsamla geliştirilerek geleneksel bir etkinliğe dönüştürülmesi planlanıyor.