Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na Çorum FK forması hediye etti.

Halen AK Parti İzmir Milletvekili olarak mecliste görev yapan Mehmet Muharrem Kasapoğlu hafta sonu yapılan AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı seçimi için Çorum’a geldi.

Atatürk Spor Salonu’nda yapılan Genel Kurul’da Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na ismi yazılı 19 numaralı Çorum FK forması hediye etti.

Arıcı, bakanlığı döneminde Amatör Spor Kulüplerinin aktif olarak kullandığı spor tesislerinin kazandırılmasında verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu’da kendisine ve tüm amatör camia adına teşekkür etti.