Küçük (U13) ve Genç (U19) En İyi 16'lar Yarışmaları Ankara Taha Akgül Spor Salonunda tamamlandı.

Genç Erkeklerde 13 Genç Kızlarda 14, Küçük Erkeklerde 14 ve Küçük Kızlarda 15 sporcunun katılımı ile lig usulü oynanan maçların son gününde kategorilerde sıralamalar belli oldu.

Genç Erkeklerde Görkem Öçal, Genç Kızlarda Büşra Demir, Küçük Erkeklerde Berat Özdemir ve Küçük Kızlarda Ela Su Yönter ilk sırayı aldılar.

Küçük erkekler U 13 kategorisinde Çorum Belediyespor’dan Berat Özdemir 13 maçta 12 galibiyet ve bir mağlubiyet alarak 25 puanla birincilik ödülünün sahibi oldu.

Bu kategoride Konya Selçuklu Belediyespor’dan Ali Enes Seren 11 galibiyet 2 mağlubiyet ile ikinci olurken bu kategoride Çorum Arenaspor’dan Muhammet Emre Kantik 6 galibiyet 7 mağlubiyet ile sekizinci Yiğit Hüseyin Subaşı 5 galibiyet 8 mağlubiyet ile dokuzuncu oldu.

Küçük Kızlar kategorisinde Çorum Arenaspor’dan Elif Duru Becer onuncu olurken Derin Mülazım ise 13. oldu.

Gençler U 19 kategorisinde genç kızlarda İstanbul Büyükşehir Belediyespor adına mücadele eden Çorumlu ikiz kız kardeşlerden Aybekü Banu Şumşek 13 maçta 11 galibiyet ve iki mağlubiyet ile ikinci olurken Asude Tuba Şimşek ise 10 galibiyet ve üç mağlubiyet ile üçüncü oldu.

Bu kategoride Bursa Büyükşehir Belediyespor’dan Büşra Demir 12 galibiyet ve bir mağlubiyet ile ikinci oldu. Bu kategoride Çorum Belediyespor’dan Ezel Arslan altıncı olurken Ayşe İzelBilgiz ise 12. oldu.

Genç erkeklerde ise Çorum’dan yetişen ve nalen Balıkesir Bu Piliçspor takımında forma giyen Yiğit Furkan Şimşek altıncı olurken bu kategorinin iddialı ismi olması gereken Uğurcan Dursun ise dereceye giremedi.