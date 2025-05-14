Çorum Gençlikspor Taekwondo antrenörü Arif Atak’a milli görev.

Arif Atak 16-18 Mayıs tarihleri arasında Bulgaristan’ın Sofya şehrinde yapılacak olan 10. Dünya Taekwondo Başkanlık Kupasında U 21 Ümitler milli takımında mücadele edecek takımda görev yapacak.

Taekwondo İl Temsilcisi İshak Kepçeli sporcu olarak milli takımda mücadele eden ardından antrenör olarak bu spora hizmet etmeye devam eden Arif Atak’ı tebrik etti katılacağı turnuvada milli takıma ve Atak’a başarılar diledi.

Kepçeli ayrıca Arif Atak’ı bu göreve layık gören Federasyon Başkanı Bahri Tanrıkulu’na teşekkür etti.