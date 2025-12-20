Gaaetemiz İdari İşler Müdürü Atila Çiğdem'in amcası Arif Çiğdem(78) hayatını kaybetti.
Sevim Çiğdem'in eşi, Saraçlarbaşı Kahvesi işletmecisi merhum Halit Çiğdem’in oğlu, Gülseren Fakı'nın abisi, Halit Çiğdem, Ferhat Çiğdem, Nazife Ermiş ve Mine Karaklı'nın babaları Arif Çiğdem'in cenazesi, 21 Aralık Pazar günü öğle namazına müteakiben Akşemseddin Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık'ta defnedilecek.
Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
Muhabir: Çorum Hakimiyet