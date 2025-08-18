Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Arif Çınar'ın oğlu Ebubekir Çınar, Elanur Beker ile dünya evine girdi.
Düğün törenine Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşcu, BBP İl Başkanı Özkan Yandım, mahalle muhtarları ve çok sayıda davetli katıldı.
Genç çiftin nikahını Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın kıydı.
Hakimiyet, çiftleri tebrik eder, ömür boyu mutluluklar diler.
Muhabir: Atila Çiğdem