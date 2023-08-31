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Çorum’un yetiştirdiği değerlerden, bilim adamı, eski Çorum Belediye Başkanı Prof. Dr. Arif Ersoy, vefatının 3’ncü yıl dönümü nedeniyle bugün kabri başında anılacak.

Milli görüş camiasının önde gelen isimlerinden, 1994 ve 2002 yılları arasında Çorum’da belediye başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Arif Ersoy, yaptığı hizmetlerle Çorumlunun gönlünde taht kurmuştu.

Beyefendi kişiliği ile de tanınan Arif Ersoy, vefatının 3’ncü yıl dönümü nedeniyle bugün saat 16.30’da Hıdırlık Mezarlığı’nda bulunan kabri başında dualarla yad edilecek.