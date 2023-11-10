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Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden AK Parti eski Belediye Meclis Üyesi Talip Bektaş'ın eşi Arife Bektaş(63), dün son yolculuğuna uğurlandı.

Hasan, Musap, Fevzi, Muhammed Ali ve Arife Bektaş’ın anneleri, Yargıtay Üyesi Veysel Bektaş ile İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş'ın yengesi Arife Bektaş’ın cenazesi ikindi namazına müteakiben Akşemseddin Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Hıdırlık’ta toprağa verildi.

Cenazeye AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Müşaviri Zeki Gül, siyasi partilerin temsilcileri, bazı ilçe ve belde belediye başkanları, merhumenin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.