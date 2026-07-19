İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar başkanlığında İlçe Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, il genelinde yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri ile yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıkları değerlendirildi.

Toplantıda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulanmasına yönelik çalışmaların yanı sıra eğitim yatırımları, okul yapım ve bakım-onarım süreçleri, taşımalı eğitim, pansiyon hizmetleri, insan kaynakları planlaması, hayat boyu öğrenme faaliyetleri, mesleki ve teknik eğitim çalışmaları ile dijital dönüşüm uygulamaları ele alındı.

İlçelerde yürütülen projeler de değerlendirilirken, iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması, eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda değerlendirmelerde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, eğitimde başarının güçlü ekip ruhu, ortak akıl ve etkin koordinasyonla mümkün olduğunu belirterek, yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıklarının planlı ve titizlikle sürdürülmesini istedi. Çağlar, eğitim hizmetlerinin vatandaş odaklı ve sürekli gelişimi esas alan bir anlayışla yürütülmesinin önemine dikkat çekti.