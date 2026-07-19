İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir başkanlığında, il genelinde faaliyet gösteren özel öğretim okullarının müdürlerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yürütülen çalışmalar ile yeni eğitim-öğretim yılına yönelik hazırlıklar ele alındı. Ayrıca özel okullarda öğretmen ve diğer personel görevlendirmelerinde izlenecek iş ve işlemler hakkında katılımcılara bilgilendirmede bulunuldu.

Görüşmede okul güvenliği kapsamında yürütülen çalışmalar, özel öğretim kurumlarının Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) geçiş sürecinde yerine getirmesi gereken yükümlülükler ve mezuniyet programlarının okul dışındaki alanlarda düzenlenmemesi konuları da değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca resmi ders kitaplarının kullanımı, özel okullarda eğitim, yemek, kitap ve servis ücretlerine ilişkin uygulamalar ile öğrenci kıyafetleri konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar görüşülerek, ilgili mevzuat çerçevesinde bilgilendirmeler yapıldı.

Toplantı, görüş ve önerilerin alınmasının ardından sona erdi.