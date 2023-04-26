Çorumlu Tiyatro Yazarı Mustafa Arıkoğlu kitap fuarına katılacak.

Merzifon Belediyesi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenecek olan Merzifon Kitap Fuarı, 29 Nisan Cumartesi günü kapılarını kitapseverlere açacak.

Çorumlu Tiyatro Yazarı Mustafa Arıkoğlu 29-30 Nisan tarihlerinde 10.00-20.00 saatleri arasında Merzifon Belediyesi Fuar Alanı'nda kitapseverlerle imza gününde buluşacak.

Türkiye'nin önde gelen yayınevlerinin yer alacağı fuarda çok sayıda ünlü isim, yazar ve şairin yanı sıra Çorumlu Tiyatro Yazarı Mustafa Arıkoğlu da kitap dostlarıyla buluşacak.

Arıkoğlu, bugüne kadar hep okuyucu olarak fuarda bulunduğunu dile getirerek, “Ülkemizin en seçkin yazarlarıyla okurlarını bir araya getiren takdir edilesi kültür etkinliklerinden olan Merzifon Kitap Fuarı'nın 6.’sına bu yıl ne mutlu ki yazar kimliğimle katılacağım. Üstün Dökmen, Ahmet Ümit, Sunay Akın, Sinan Meydan ve isimlerini buraya sığdıramayacağım dev isimlerle aynı etkinlikte bulunmaya layık görüldüğüm için çok mutluyum. 29-30 Nisan Cumartesi-Pazar günlerindeki imza günüme tüm gönül dostlarımı bekliyorum” dedi.