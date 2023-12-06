Tahmini Okuma Süresi: dakika

Tiyatro Yazarı Mustafa Arıkoğlu, ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ile biraraya geldi.

Ortaylı ile Velipaşa Konağı’nda biraya gelen Arıkoğlu kitaplarını imzalayarak kendisine takdim etti.

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı ile söyleşide bulunan Arıkoğlu duygu ve düşüncelerini şu şekilde ifade etti.

Arıkoğlu: “İlber Hocamı en son yıllar önce İstanbul'da bir kitap fuarında görmüştüm. Bugün ömür uzatan, sanatla, kitapla dolu nefis bir sohbet ikram etti bana. Kendisine kitaplarımı imzaladım, gurur ve mutluluğu birlikte yaşayarak... Var olsun...

Çorum Kitap Kültür Günlerine imza günümle katkıda bulunmaktan mutluluk duydum. Hoş bir tesadüf olarak benim imza günümle açılan fuarın kapanışını İlber Hocamın söyleşisiyle yaptık. Birbirinden değerli yazarları okuyucuyla buluşturan Çorum Belediye Başkanımıza ve Çorum Belediyesi çalışanlarına çok teşekkür ediyorum.”