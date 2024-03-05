Çorumlu Tiyatro Yazarı Mustafa Arıkoğlu 7. Merzifon Kitap Fuarı’nda düzenlenecek olan İmza Günü’nde kitapseverlerle buluşacak.

Merzifon Belediyesi’nce Kapalı Fuar Alanı’nda “Kitap Herkesi Buluşturur” sloganıyla her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen Merzifon Kitap Fuarı’nın bu yıl 7.’si yapılacak.

Bir çok ünlü yazarların katılacağı kitap fuarında Tiyatro Yazarı Mustafa Arıkoğlu da yer alıyor.

Yazar Mustafa Arıkoğlu 7-9 Mart 2024 tarihinde 10.00-20.00 saatleri arasında kitapseverlerle İmza Günü’nde bir araya gelecek.

Arıkoğlu, 7. Merzifon Kitap Fuarı’nda düzenlenecek olan İmza Günü’ne tüm kitapseverleri davet etti.

2 Mart Cumartesi günü başlayan 7. Merzifon Kitap Fuarı 10 Mart Pazar günü sona erecek.