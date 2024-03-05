Ahlatcı Çorum FK 26. hafta maçında cumartesi günü lider Eyüpspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Pazar akşamı Bandırmaspor önünde üstün bir futbol ortaya koymasına karşın gol bulamayan ve sahadan golsüz beraberlik ile ayrılan kırmızı siyahlı takım Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Dün saat 12’de tesislerde toplanarak 14.30’da haftanın ilk antrenmanına çıkan kırmızı siyahlı takım Teknik Direktörü Serkan Özbalta futbolcularla kısa bir toplantı yaparak Bandırmaspor maçını değerlendirdi.

Futbolculara verdiği mücadeleden dolayı kutladı.

Haftanın ilk antrenmanında maçta 90 dakika forma giyenler düz koşu yaparken oynamayanlar yarı sahada yaptıkları çalışma ile günü tamamladılar.

Kırmızı siyahlılar bugün yapacakları çalışma ile Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.