Samsun'da serinlemek için girdiği denizde arkadaşıyla birlikte boğularak yaşamını yitiren 17 yaşındaki genç, memleketi Çorum'da, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, 17 Ağustos Pazar günü Samsun'un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafta sonunu değerlendirmek için Çorum'dan Samsun'a giden 3 arkadaştan Haşim Arıcı (18) ve Salih Samet Kiraz (18 Çobanlı İskelesinin bulunduğu alandan denize girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan iki genci farkeden çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ekipleri, dalgıç polisler ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Haşim Arıcı’nın (18) aynı gün içinde bulunurken, Salih Samet Kiraz'ın cansız bedenine ise 1 gün süren çalışmalar neticesinde ulaşıldı. Haşim Arıcı’nın cenazesi dün Çorum'da toprağa verildi.

17 yaşındaki Salih Samet Kiraz'ın cenazesi de yapılan işlemlerin ardından memleketi Çorum'a getirildi. Kiraz'ın cenazesi öğlen namazını müteakiben Akşemseddin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık'ta, gözyaşları arasında toprağa verildi.