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Gazetemiz Spor Yönetmeni Halil Öztürk, Keçiörengücü mağlubiyetinin ardından 'Artık görev asıl aktörlerde' başlıklı bir yazı kaleme aldı.

İşte Öztürk'ün o yazısı:

"Ahlatcı Çorum FK evinde 2-0 öne geçtiği maçta Keçiörengücü'ne ikinci yarıda yediği gollerle 3-2 yenilerek galibiyet hasreti beş maça çıktı. Bu maçın ardından ise Teknik Direktör Tahsin Tam ile yollar ayrıldı.

Ligde son dört maçında iki beraberlik iki mağlubiyet alan Çorum FK evinde galibiyet hasretine son vermek için Keçiörengücü maçına mutlak üç puan için çıktı. İlk yarıda kanatlardan etkili olmaya çalışan kırmızı siyahlı takım biri penaltı diğeri kornerden bulduğu iki golle 2-0 üstünlüğü yakaladı.

İkinci yarıya konuk takım üç değişiklik yaparak başladı ve bununda karşılığını iki dakikada iki gol bularak aldı. Maçın ilk yarısında sol kanadı adeta koridora çeviren Erkan Kaş benim gibi taraftarlarında büyük beğenisini aldı. Ancak aynı bölgeden ikinci yarıda 2-0 önde olduğumuz maçta iki kontratak yedik ve sonucunda kalemizde iki gol gördük.

Bu iki golün şokunun ardından takım olarak oyun disiplininden koptuk. Sonrasında ise oyuna girenlerin beklenen katkıyı verememesi sonucunda penaltı golü ile maçtan mağlup ayrılarak ligdeki üç puan hasreti beş maça çıktı.

Maçın hakemi ile ilgili söylenecek çok şey var. Ama Türk hakemliğinin içine düştüğü durumu gördükten söyle fazla söze hacet yok. Hakemlikte yükselmek için iyi hakem olman değil arkanın kuvvetli olması gerekiyor. Bunun en güzel örneğini cumartesi gün ki maçta gördük. Fazla detaya girerek şehrimizin marka değerine ilerde zarar vermek istemiyorum.

Bu paragrafın ardından ise Tahsin hocamın dediği gibi 'Kendi hatalarımızı da görmek zorundayız'. Hakem kötü yönetim gösterdi evet ancak biz 2-0 öne geçtiğimiz maçı iki dakikada iki gol yiyerek kaybettik. Burda sorgulanması gereken çok fazla şey olduğuna inanıyorum.

En başta sorgunlanması gerekenler ise oyunun baş aktörleri futbolcular. Bu kadronun kalitesini biliyoruz ancak performansları ile adeta kendilerine ihanet ediyorlar. Gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Tecrübeli isimler topa sahip olmamız gerektiği dakikalarda maalesef hiç bir şey yapmadılar.

Ligde ilk yedi maçta kalesinde sadece dört gol gören Çorum FK ligde son üç maçında ise sekiz gol gördü. Sorun burda başlıyor. Evet gol atıyoruz ancak attığımızdan bir fazlasını yiyerek kaybettiğimiz veya berabere kaldığımız maçlar canımızı acıtıyor.

Bireysel eleştiri yapmak yerine takım olarak çok fazla hata yaptığımızı görmemi gerekiyor. Kaleci hata yaptı değiştirdik ancak sonuç değişmedi son iki maç yediğimiz yine beş gol. O zaman takım savunmamızda bir sorun var demektir. Benim bu konudaki en büyük sorunlu gördüğüm bölge orta saha ve kanatlarımız. Kanatlarımız savunmaya yeterince yardıma gelmiyor birde orta saha oyuncularımız rakibe baskı yapmakta ya geç kalıyor yada çok yumuşak kalıyorsa bu alanlar çabuk geçilince topu ağlardan çıkarıyoruz.

Türk futbolunda kötü sonuçlarda ilk olan teknik adam değişikliğidir ve Çorum FK'da bu gerçekleşti. Şimdi artık topun ağzına gelenler kesinlikle futbolcular olacaktır. İlk yarının bitimine altı haftalık bir periyot var ve sonrasında ara transfer dönemi. Futbolcular bunu iyi hesap etmeli ve kalan altı maçta buna göre bir performans ortaya koymalı. Okların hedefinde artık hem taraftarın hemde yönetimin futbolcular olacağı kesin.

Tahsin Tam ile tam bir yıllık sürenin ardından yollar ayrıldı. Zaman zaman bu sütunlardan kendisini eleştirdik zaman zaman övdük. Ancak insan olarak kişilik olarak mükemmel bir dost kazandığımı düşünüyorum. Gerçekten bu camiada ender görülen güzel bir insanla çalışmaktan son derece mutluyum. Kendisinin söylediği gibi 'Kaderden kaçış yok' son iki maçta yaşadığımız şanssızlıkların ardından değişim şarttı. Tahsin hocam bize yaşattığın mutluluklar için yolun açık olsun bu yolculukta yolların bir yerde daha kesişmesi muhtemeldir.

Yeni Teknik Direktör Serdar Özbalta. Yıllardır bu ligde takip ettiğimiz ve tanıdığımız bir isim. Ligi ve takımları tanıması en büyük avantaj. Futbolcuların bir çoğu ile çalışmış bir isim ve inanıyorumki kısa sürede oyun anlayışını takıma uygulatacaktır. Kocaeli maçını saymadığımız takdirde önünde üç haftalık bir çalışma dönemi var. İnanıyorumki Serkan Özbalta bu süreyi en güzel şekilde değerlendirecektir. Kocaeli maçından sonraki beş maçlık periyodu en güzel şekilde değerlendirirsek ikinci yarıya farklı hesaplarla başlayabiliriz. Ama bunun için önce sahadaki baş aktörlerin buna inanması gerekiyor."