Kırmızı-Şimşekler Taraftar Grubu yeni sezonda Kale Arkası Güney C Tribününde olacak.

Uzun yıllardır Çorum futbolunun en önemli destekçilerinden biri olan Kırmızı-Şimşekler Taraftar Grubu, yeni bir karar alarak tribün yerlerini değiştirdi.

Şehrin simgesi haline gelen kırmızı-siyah renklere gönül vermiş taraftar grubu, artık maçları Kale Arkası Güney C Tribünü’nden izleyecek.

Grubun liderleri Hüseyin Nalcı ve Şevket Yumutkan, alınan bu kararın uzun süredir yapılan değerlendirmelerin ve grup içi istişarelerin bir sonucu olduğunu ifade ettiler.

Nalcı, “Yıllardır Maraton Tribünü’nden takımımızı destekliyorduk. Ancak taraftarlarımızla yaptığımız görüşmeler sonucunda tribün düzeninde bir yeniliğe gitme kararı aldık. Bundan böyle enerjimizi, coşkumuzu ve desteğimizi Kale Arkası’nda göstereceğiz,” dedi.

“YENİ YERİMİZDE ATMOSFERİ DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ”

Kırmızı-Şimşekler Grubu’nun yeni tribün düzeniyle birlikte stadyum atmosferinin daha güçlü olacağını belirten Şevket Yumutkan ise, “Kale Arkası, futbolun kalbinin attığı yerdir. Taraftarın sesi en çok oradan duyulur. Biz de bu gücü takımımıza yansıtmak istiyoruz. Hedefimiz, Arca Çorum FK’nın her zamankinden daha güçlü bir şekilde sahada yer almasını sağlamak,” ifadelerini kullandı.

Grup liderleri, yeni tribün yerlerinin yalnızca bir değişiklik değil, aynı zamanda birlik ve dayanışma mesajı taşıdığını da vurguladı. Nalcı, “Bizim tek derdimiz bu şehrin en büyük markası olan Arca Çorum FK’nın başarıdan başarıya koşmasıdır. Aldığımız bu kararı tüm arkadaşlarımızla konuşarak, ortak bir görüşle netleştirdik. İnanıyoruz ki bu değişiklikle birlikte tribünlerimiz hem daha güçlü hem de daha coşkulu olacak,” diye konuştu.

“DİĞER GRUPLARLA BİRLİK İÇİNDE OLACAĞIZ”

Kırmızı-Şimşekler, yeni yerlerine geçseler de diğer taraftar gruplarıyla olan dostluklarını ve dayanışmalarını sürdüreceklerini de açıkladılar. Yumutkan, “Biz her zaman birlikten kuvvet doğacağına inanıyoruz. Diğer taraftar gruplarımızla da aynı hedef uğruna çalışmaya devam edeceğiz. Hepimizin amacı aynı: Bu şehri ve bu takımı en iyi şekilde temsil etmek,” dedi.

IĞDIR MAÇINA ÖZEL ÇAĞRI: ‘HEP BİRLİKTE DAHA GÜZEL GÜNLERE’

Yeni tribün düzeninin ilk sınavı bu hafta oynanacak Iğdır maçı olacak. Grup liderleri, tüm Çorumluları takıma destek olmaya davet etti. Hüseyin Nalcı, “Bu hafta yeni yerimizde olacağız. Iğdır karşısında alınacak bir galibiyetle her şeyin eskisinden daha güzel olmasını istiyoruz. Taraftar gücümüzle takımımıza itici güç olacağız,” dedi.Kırmızı-Şimşekler, bu değişimle birlikte tribün kültürünü daha da zenginleştirmeyi, genç taraftarları tribünlere çekmeyi ve Çorum şehrine yakışır bir destek ortamı oluşturmayı hedefliyor.