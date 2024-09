CHP Çorum İl Gençlik Kolları 17.Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Mevcut Gençlik Kolları Başkanı Arzum Meryem Akdoğan seçime tek aday olarak girdi.

Parti binasında Kemal Kılıçdaroğlu Toplantı Salonu’nda yapılan kongreye,

CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Onur Topkül İl Başkanı Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar, Merkez İlçe Gençlik Kolları Kıvanç Azman ve gençlik kolları üyeleri katıldı.

Toplantıda Divan Başkanlığı'na Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Onur Topkül, katip üyeliklere ise Kıvanç Azman ve Nisanur Tatlı seçildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir konuşma yapan CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Onur Topkül, kongrenin hayırlı olmasını ve mevcut başkana yeni döneminde başarılar diledi.

Konuşmaların ardından seçime geçildi.

Tek aday olan Arzum Meryem Akdoğan 145 delegeden 140’ının oyunu alarak yeniden CHP İl Gençlik Kolları Başkanlığına seçildi.

Arzum Meryem Akdoğan’ın yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

“Yönetim Kurulu Asil Üyeleri: Mahmut Ayvaz, Yıpar Dila Baykan, Oğuz Çoban, Tutku Erol, Güray Ersoy, Emir Yağız Güngör, Özge Karslı, Cihad Kaya, Volkan Kılıç, Hakan Öztürk, Buse Seyhan, Nisanur Tatlı, Bektaş Yankı Uzun , Mert Yeşildağ.

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri: Fahrettin Yıldız, Hüseyin Uzunca, Umut Can Keser, Alican Erdem, Fidan Maharramova, Murat Can Gül, Baran Aksu, Şahin Savaş, Ebru Taş, Cem Koç, Seydi Köse, Mehmet Can Sezgin, Metehan Taşçı, Cem Solmaz.

Kurultay Delegeleri: Onur Topkül (doğal delege), Arzum Meryem Akdoğan, Uğur Eke, Kıvanç Azman ve Volkan Kılıç.” (Haber Merkezi)