Asgari ücretli çalışanlar 2025 yılına girerken yapılan 22 bin 104 TL'lik zamla yılı tamamlamaya hazırlanıyor. Ancak milyonlarca çalışan, ek bir zam beklentisi içindeydi fakat beklenen haber gelmedi.

ZAM ORANI YÜKSEK OLMAYABİLİR

2026 yılında asgari ücrette ne kadar artış yapılacağı ise şimdiden merak konusu oldu. Özellikle memur ve emeklilere temmuz ayında yapılan ara zamların asgari ücretlilere yansımaması, beklentileri daha da artırdı.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Sözcü TV’de katıldığı programda, asgari ücret zammına dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Erdursun, 2026’da yapılacak zammın beklentilerin çok üzerinde olmayacağına dikkat çekti.

EN İYİ SENARYODA YÜZDE 20 ZAM BEKLENİYOR

Erdursun’un tahminine göre, en olumlu şartlarda bile 2026 yılı için asgari ücret zammı yaklaşık yüzde 20 civarında olacak. Bu tahmin gerçekleşirse, Ocak 2026 itibarıyla asgari ücret 26 bin 524 TL’ye yükselecek.

Ancak Erdursun, bu zammın özellikle sabit gelirli vatandaşlar için yetersiz kalacağını belirtti.

Kiralar ve diğer temel ihtiyaç giderlerinin artmaya devam edeceğini, enflasyonun ise yüksek seyretmeye devam edeceğini ifade etti.