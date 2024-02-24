Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Buharaspor kulübü sporcuları ile bir araya geldi.

Manas Parkında düzenlenen toplantıya Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, Buharaspor Kulübü Başkanı Oğuzhan Kertlez ve antrenörü Fatih Atlı ile kadın A takımı, U 17 ve kadın futbol takımı oyuncuları katıldılar.

Toplantı sırasında ilk konuşmayı yapan Çorum ASFK Başkanı Ferhat Arıcı amatör sporun gelişimi için Çorum Belediyesi’nin büyük destek verdiğini belirterek bu katkılarından dolayı Başkan Aşgın’a teşekkür etti.

Çorum futbolunda kadın takımı oluşturmak için büyük çaba gösteren Buharaspor’u tebrik etti ve ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise göreve başladıkları günden itibaren gerek tesis gerek faaileyetler konusunda büyük bir gelişim gösterdiklerini Buharaspor’un da bu çalışmalara renk katacağına inandığını belirterek çalışmalarında başarılar diledi.

Toplantı sonunda Buharaspor kulübü başkanı Oğuzhan Kertlez ve antrenör Fatih Atlı, kulübün beşinci kuruluş yılına özel olarak hazırlanmış ismi yazılı formayı hediye etti.