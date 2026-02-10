Çorum’un Alaca ilçesinde, belediye ile fırıncıların ortak kararıyla bu yıl ramazan pidesine zam yapılmayacağı ve 12,5 TL’den satılacağı bildirildi.

Alaca Belediyesi, Alaca Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile ilçedeki fırıncı esnafının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, ramazan pidesi fiyatı değerlendirildi.

Yapılan görüşmeler sonucunda, vatandaşların bütçesine katkı sağlamak amacıyla pide fiyatının sabit tutulmasına karar verildi.

Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, ramazan ayı öncesinde yapılan istişareler sonucunda ortak karar alındığını belirterek, ilçede 200 gram pide fiyatının bu yıl da 12,5 TL’den satılacağını açıkladı.