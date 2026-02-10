Demokrat Parti (DP) İl Başkanı Ahmet Damar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in geçtiğimiz günlerde Çorum’da yaptığı mitinge yönelik eleştirilere tepki gösterdi.

Birkaç gündür basından CHP Çorum mitingi eleştirisi yapıldığını belirten DP İl Başkanı Ahmet Damar, “Miting fiyaskoydu, miting taşıma kalabalıklarla organize edildi, çevre illerden taşımalı araçlarla insan taşıyarak bir miting yapıldı, matematik yetmez, fizik kanunları çözmez, diye basın açıklamaları yapılıyor. Basın açıklaması yapan arkadaşlara soruyorum; bu gibi mitinglerde kimler bu yolla toplama yapmıyor. CHP’nin gücü varmış insanları toplamış kendi kasasından, kendi cebinden. Ya milletin vergisiyle, devletin aracıyla insanları köylerden kentlerden zorla toplayanlara, çalışan memuru işçiyi zorla mitinge getirerek itibar sağlayanlara ne demeli. Bir ikincisi ülkenin sorunları bunlar mı sayın yönetici arkadaşlar. Ben size ülkenin sorunlarından bahsedeyim o sorunların çözümü konusunda açıklamalar yapın boş lakırtılara insanların karnı tok, insanların beyinlerini doldurmayın boşuna” dedi.

“Düşünün bir ülkede emeklinin, memurun, işçinin maaşı hesaplanacak TÜİK aracı kurumuyla enflasyonu bir ay önce 0,89 olarak hesaplatıyorsunuz ve maaş artışlarını buna göre ayar veriyorsunuz ve alkışlarla enflasyonu düşürdük diyorsunuz bir ay sonra da enflasyonu 4.84 olarak açıklıyorsunuz” ifadelerini kullanan Damar, “Bu açıklama Türkiye’de değil de hani bizi kıskanan herhangi bir Avrupa ülkesi olsa hükümetler iktidarlar istifa eder iktidar düşer ama bizim ülkemizde maliyeden sorumlu arkadaşlar ‘enflasyon doğal afetlerden dolayı yükseldi’ diye açıklama yapıyor. Hani ödevini yapmayan bir öğrenciye hocası niye ödevini yapmadın diye kızarken öğrenci bahaneler bulmaya çalışıyor ya bu arada öğrenci utanarak yüzü kızarır mahcubiyetlik duyar ama bizim yöneticide hiç mahcubiyetlik olmadan açıklama yapıyor. Bir zamanlar oyu bize verirseniz cennete gidersiniz diyen arkadaşların yerine bu kez daha da işi büyüterek tövbe haşa, Allah’ın işine karışarak Allah doğal afet verdi enflasyon çıktı diyor. Yaratıcıyı suçluyor. Uçuyorsunuz uçuyor. Düşünün yılda 12-13 Trilyon Lira vergi toplanan bir ülkede açlıktan bahsetmek abes olur ama böyle bir coğrafyada emeklin 70 yaşından sonra iş aramaya başlıyor. Açlıkla boğuşuyor geçinemiyor, pazar artıklarını, çöplerden bir şeyler bulmaya çalışıyor ki evine bir şeyler götürmek için, işçin, memur zor geçiniyor. İktidar, halkına başınızın çaresine bakın bakamıyorsanız ölün diyor. Yaratıcının işine karışmaya da başladılar ya. Hani her açıklamada bizi kıskanan Avrupa’da bir emeklinin rahat geçine bilmesi için maaşı ortalama 650-700 euro ama Avrupa ülkeleri bu maaşlara ortalama fazladan 150-200 euro veriyorlar bu fazladan verdiklerini de dilediği gibi harcıyor emeklisi. Bunun yanında başka desteklerde veriyorlar. Bizim ülkemizde ise bir emeklinin rahat

geçinebilmesi için en az 40 bin lira maaş alması gerekirken bizim iktidarımız en düşük 20 bin lira maaş veriyor ve diyor ki geri kalan 20 bin lirayı nerden bulurlar dilenirler mi başka bir şey mi yaparlar orası bizi alakadar etmez diyorlar. Çiftçiye, hayvancılık yapanlara esnaflarımıza daha sıra gelemiyor. Onlar da gübresini, tohumluğunu, mazotunu, yemini, hammaddesini alamıyor. Üretim yapabilmek için. İşte ülkeyi 24 yılda getirdiğiniz hal ve vaziyet budur. Hani açıklama yapmak istiyorsunuz ya işte emeklini, esnafın, çiftçinin, memurun, işçinin sorunlarını dile getirin. Çözüm önerileri sunun gücünüz yetiyorsa ama yetmez arkadaşlar. Şimdi ‘Demokrat Parti İl Başkanı CHP’ye destek çıkıyor onları savunuyor destek veriyor’ diye yaygara yapacaksınız. benim ne destek çıkma nede savunma gibi bir derdim yok. Bu fakirin derdi Türk milletinin derdidir. Mazlumun, yetimin, emeklinin, esnafın, işçinin, memurun derdini dile getirmektir. Bu fakirinde Demokrat Partinin de derdi millete hizmetin hakka hizmet olduğunu savunmaktır” şeklinde belirtti. (Haber Merkezi)