Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı ile birlikte Ulukavak’da Nazmi Avluca sahası ve Tevfik Kış Spor Salonu’nda çalışma yapan sporcuları ziyaret ettiler.

Aşgın, Şahin ve Arıcı ilk olarak Nazmi Avluca sahasında çalışma yapan futbolcuları ziyaret ettiler onlarla sohbet ettiler ve penaltı atışları yaptılar. Daha sonra Tevfik Kış Spor Salonu’na geçen Aşgın, Şahin ve Arıcı burda çalışma yapan Muay Thai, Geleneksel Türk Okçuluğu ve POMEM kurslarında çalışma yapan öğrencileri ziyaret ettiler.

Ziyaretleri sırasında, Aşgın, Şahin ve Arıcı sporcuların taleplerini ve isteklerini dinlediler ve sorunların çözümü konusunda her türlü desteği vereceklerini belirttiler.