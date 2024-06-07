Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Güreş Federasyonu Başkanı Dr. Şeref Eroğlu’nu ziyaret etti.

Ankara'da bir dizi görüşme yapan Belediye Başkanı Aşgn bu kapsamda Güreş Federasyonu Başkanı Dr, Şeref Eroğlu’nu Federasyon binasında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Belediye Başkanı Dr., Halil İbrahim Aşgın Çorum’u spor şehri yapmak için büyük bir çalışma içinde olduklarını belirterek bu kapsamda da Güreş’e özel önem verdiklerini söyledi. Belediyespor güreş takımınlarının Süper Ligde mücadele ettiğini belirten Aşgın bu başarılara yenilerine eklemek için desteklerinin artarak devam edeceğini söyledi.

Güreş Federasyonu Başkanı Dr. Şeref Eroğlu ise ziyareti ve Türk güreşine verdikleri destekten dolayı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür ederek milli takım tşörtü hediye etti.