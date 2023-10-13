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Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Amatör Spor Haftası etkinlikleri arasında ‘Amatör Sporun duayenlerini’ bir araya getirdi. Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Çorum amatör sporuna farklı branşlarda hizmet etmiş ve 60 yaş üzerindeki yaklaşık 75 isim Kerebi Gazi Yurdu Yemekhanesinde bir araya getirildi.

Yemeğe Gençlik ve Spor Şube Müdürü Ferhat Yıldız, Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı ve Yönetim Kurulu üyeleri ile davet edilen 70 kadar amatör spora hizmet etmiş isimler katıldılar, Yemeğin ardından kısa birer konuşma yapan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı amatör spor haftasında bir araya getirdikleri için çok mutlu olduklarını belirterek katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti.

Arıcı, çoğunun ismini duyduğu ancak hiç görmediği amatör spora hizmet vermiş çok sayıda isimle bir araya gelmekten dolayı son derece mutlu olduğunu belirterek ‘Bunu bir ilk olarak görelim ve bundan sonra bunu geleneksel hale getirelim istiyorum.

Burda bulunan amatör spor camiasının tüm bireylerinin olacağı bir vatsap grubu oluşturarak birbirimizle ilgili ilgili düğün, cenaze gibi olaylardan haberdar olmanızı sağlamak istiyoruz. Bu ilk oldu inşallah önümüzdeki yıllarda bu grup büyüyerek devam edecektir’ dedi.

Gençlik ve Spor Şube Müdürü Ferhat Yıldız’da amatör spora yıllarca hizmet miş isimlerle bir arada olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi ve bu organizeye vesile olan Çorum Amatör Spor Kulüplerine teşekkür etti.

Bu konuşmaların ardından yemeğe katılan isimler tek tek kendilerini tanıttılar ve sohbet havasında geçen yemek sonrası güzel görüntülere sahne oldu. Yemek sonunda Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından hazırlanan katılım belgeleri davetlilere verildi.