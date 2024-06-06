Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’ndan ilimize yeni göreve başlayan Şahin Yıldırım’a ziyaret.

ASKF Başkanı Ferhat Arıcı ve beraberinde Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Yüksel, Lisans Sorumlusu Mustafa Arslan ile birlikte Müftü Şahin Yıldırım’ı ziyaret ederek ilimizi hoş geldiniz dediler ve başarı dileklerini ilettiler.

Ziyaret sırasında ASKF olarak yaz tatilinde çocukların cami ve sporla buluşlması için ortak proje yapabileceklerini belirten Başkan Arıcı her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını söyledi. Müftü Yıldırım’da ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti ve ortak çalışma yapabileceklerini söyledi.

ASKF heyeti ziyaret sonunda Şahin Yıldırım’a ismi yazılı forma hediye etti.