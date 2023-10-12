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HARUN AKKAYA

Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan ile birlikte Osmancık futbol sahasının denetlenmesi için geldikleri ilçede faaliyet gösteren kulüpleri de ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Arıcı ve Ayan ilçe ziyareti sırasında Futbol Federasyonu Bölge Müdürü İbrahim Güven, Osmancık Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Abdullah Küçükgöz, Osmancık Belediyespor Genel Kaptanı Gökhan Kent, Osmancık Belediyespor antrenörü Turgay Doğan ile birlikte ilk olarak Belediye Başkanı Ahmet Gelgör’ü ziyaret ettiler.

Ziyaret sırasında Gelgör ile ilçede yapılan sportif faaliyetler hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.

Bu ziyaretin ardından Ferhat Arıcı ve Engin Ayan daha sonra Bölgesel Amatör Lig’de ilimizi bu sezon üçüncü kez temsil edecek olan Osmancık Belediyespor antrenmanını ziyaret ettiler ve sporculara tatlı ikram ederek bu hafta sonu başlayacak zorlu lig maçlarında başarılar dilediler.

Daha sonra bu yıl amatör futbolda aktif olarak müsabakalara katılan Kandiberspor kulübünü ziyaret eden Arıcı ve Ayan onlarada tatlı ikram ettiler müsabakalarda başarılar diledikten sonra antrenörlere tşört hediye ettiler.

Sahadan salona geçen Arıcı ve Ayan okçuluk ve taekvondo branşında çalışma yapan Beyaz Kaplanspor ve Osmancık Gençlikspor kulübünün çalışmalarını izlediler antrenörlerden çalışmalar hakkında bilgiler aldılar. Sporculara tatlı antrenörlere ise tşört hediye eden Arıcı Okçuluk branşında yeni başarılar beklediklerini sözlerine ekledi.

Arıcı ve Ayan son olarakta Kadınlar Voleybol 2. liginde uzun süredir ilimizi temsil eden Osmancık Belediyespor voleybol takımını ziyaret ettiler.

Ziyaret sırasında Ümit Gökgöz çalışmaları ve yeni sezon hedefleri konusunda bilgiler verdi ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

ASKF Başkanı Ferhat Arıcı da Osmancık Belediyespor’un alt yapı kategorilerinde de voleybol branşında hep söz sahibi olduğunu belirterek bu çalışmaların devamını dilerken 2. ligde maçlarında başanılar diledi her zaman destekçilerini olduğunu söyledi.