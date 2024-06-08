Trabzon’da yapılan Okul Sporları Paletli Yüzme, Küçükler, Yıldızlar, Gençler Türkiye Şampiyonasında madalya kazanan Atasuspor kulübü antrenör ve sporcuları Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti.

Ata Su Spor Kulübü antrenörleri Taner Karabacak ve Kenan Yediren ile Türkiye Şampiyonasında madalya kazanan Deniz Ece Dugan, Egemen Battal Hoşbak, Alp Ceyhan, Yağmur Balaban, Direnç Gür, Gökhan efe Saraç ile birlikte Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti. Ziyarete Belediye Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak da katıldı.

Ziyaret sırasında Ata Su Spor Kulübü antrenörü Taner Karabacak ve Kenan Yediren katıldıkları şampiyona ve çalışmaları hakkında bilgiler verdiler ve destekleri için Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür ettiler.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise Türkiye Şampiyonasındaki büyük başarıları ile kendilerini gururlandıran Ata Su sporları kulübü antrenör ve sporcularını tebrik etti.

Aşgın Denizi olmasa da şampiyon yüzücüler çıkaran Çorum’un bu başarıları ile gurur duyduklarını belirterek sporun gelişimi için her branşa olduğu gibi yüzmeyede desteklerinin artarak devam edeceğini söyledi.