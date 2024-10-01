Ahlatcı Çorum FK’da yüzler kulübüne giren ikinci isim Atakan Akkaynak oldu.

Akkaynak Adanaspor maçında 100. kez kırmızı siyahlı formayı giydi.

1999 Almanya doğumlu Atakan Akkaynak Türkiye’ye 2019 yılında Çaykur Rizespor ile geldi.

İki sezon Rizespor formasını giydikten sonra 2021-22 sezonunda Çorum FK’ya transfer olan Atakan Akkaynak dört sezondur kırmızı siyahlı takım formasını giyiyor,

Futbol kariyerinde Rizespor ile Süper Ligde dört maçta forma giyen Akkaynak Çorum FK’ya transfer olduktan sonra 1. ligde 42 2. ligde ise 55 maça çıkan Atakan Akkaynak Çorum FK forması ile çıktığı 100 resmi maçta yedi gol attı.

Çorum FK’da önceki hafta Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta kaleci Hasan Hüseyin Akınay 100’ler kulübüne giren isim olmuştu.

Kırmızı Siyahlı takım bu sayının artması kadro istikrarının korunması adına son derece önemli.